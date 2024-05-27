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В Кыргызстане ищут пострадавших от мошенника по прозвищу Доку

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана объявил в розыск уроженца Узгенского района Доолота Ормонова по прозвищу Доку. Об этом сообщили в ведомстве.

Установлено, что он обманным путем, а также угрозами и насилием в целях личного обогащения осуществлял деятельность, связанную с земельными махинациями.

23 мая возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

25 мая Ошским городским судом в отношении Доолота Ормонова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в этот же день он объявлен в межгосударственный розыск.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других причастных к этому преступлению лиц.

Граждан, пострадавших от Доолота Ормонова, просят обратиться в ГУ ГКНБ КР по городу Ошу и Ошской области или по телефону 0322270009.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295103/
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