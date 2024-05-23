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Происшествия

Обещали помочь с тендером за 20 миллионов сомов. В Бишкеке задержаны мошенницы

В Бишкеке задержаны две женщины по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района. Общий ущерб составил 20 миллионов сомов.

16 марта в милицию обратилась предпринимательница. Она просила принять меры в отношении знакомой, которая, три года обещая помочь с тендерами и увеличить доход бизнеса, взяла у заявительницы 20 миллионов сомов. В итоге никакой прибыли, а деньги женщина не возвратила.

Факт зарегистрирован по статье «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали двух подозреваемых 39-летнюю М.Ш. и 45-летнюю М.А., которых водворили в ИВС ГУВД столицы. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленниц и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов: 0502144314, 0704007400, 0502120570 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294773/
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