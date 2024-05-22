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Иностранцы подозреваются в продаже наркотиков в Бишкеке

Задержаны иностранные граждане, занимающиеся продажей наркотиков в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках уголовного дела по фактам похищения иностранца, вымогательства у него денег, хранения и употребления наркотиков, нарушения миграционного законодательства задержаны пятеро граждан Египта.

Они покупали гашиш в мессенджере Telegram и по предоставленным администратором группы адресам собирали закладки и продавали иностранным студентам.

Основной организатор канала сбыта наркотиков — гражданин Египта Ш.А.Х. Он постановлением Первомайского райсуда водворен в СИЗО № 1 столицы на два месяца.

Продолжаются мероприятия по выявлению других причастных к распространению наркотиков среди молодежи через интернет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294741/
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