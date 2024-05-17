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Происшествия

Заставляла девушек оказывать интимные услуги. В Бишкеке задержана сутенерша

В Бишкеке за организацию притонов задержана женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся за подобные деяния. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Правоохранители совместно с чекистами выявили факт организации притонов, где женщины оказывали услуги интимного характера. Свои объявления и анкеты они публиковали на сайте.

«16 мая задержана М.К.Ш. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Содействие проституции и разврату» УК КР, и водворена в ИВС ГУВД столицы. Она уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию притона и скрывалась от следствия», — говорится в сообщении.

Кроме того, чекисты установили, что подозреваемая удерживала против воли девушек, избивала их и принуждала заниматься проституцией.

ГКНБ напоминает, что за организацию или содержание притонов, занятие проституцией либо сводничество для разврата или сутенерства будут приняты соответствующие меры согласно законодательству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294209/
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