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Происшествия

В Бишкеке задержали трех человек при продаже «психотропов» на 1 миллион сомов

В Бишкеке задержали трех граждан, которые продавали сильнодействующие психотропные препараты без соответствующих рецептов врача. Об этом сообщили в столичном ГУВД.

Информацию о подозреваемых наркоборцы получили в рамках рейда «Допинг». Задержание провели на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюмбаева.

«При попытке продажи сильнодействующих психотропных препаратов задержали трех фармацевтов, у которых изъяли 2 тысячи 737 штук «психотропов» стоимостью 1 миллион сомов. Задержанные доставлены в следственную службу», — говорится в сообщении.

Задержанные пояснили, что препараты они якобы купили у женщины, которая является крупным поставщиком в Бишкеке и Чуйской области. Они указали, что оптовая цена составляет 300-500 сомов в зависимости от препарата. После их продавали в розницу по 700 сомов.

Задержанных водворили в СИЗО на время следствия. Устанавливают других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294017/
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