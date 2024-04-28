В городе Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг

В Оше задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг, сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, в милицию поступила информацию о том, что неизвестный оказывает содействие в осуществлении проституции. Факт был зарегистрирован и начата доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 160 (Содействие проституции и разврату) УК КР.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в гостиницах города задержали 13 девушек, все они из соседнего государства.

По предварительной информации, одна из задержанных договаривалась с клиентами об оплате, приглашала женщин и организовывала интимные услуги в гостиницах Оша.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других причастных к этому преступлению граждан.