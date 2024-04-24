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В Джалал-Абаде задержали кыргызстанца, вымогавшего деньги у иностранца

По факту вымогательства $3 тысяч пойман с поличным активный сторонник криминальной среды А.Ю. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, А.Ю., пообещав решить вопрос о сделке с недвижимостью, вошел в доверие иностранца и получил документы на имущество.

Через некоторое время иностранец стал требовать, чтобы А.Ю. выполнил взятые на себя обязательства и вернул документы на недвижимость. Но мужчина в ответ стал систематически запугивать применением физической расправы, представляясь членом ОПГ, в частности «положенцем» Сузакского района среди узбекской части населения. Он потребовал от иностранца выплаты дополнительной суммы за возврат документа.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 208 «Вымогательство» УК КР. Задержанный А.Ю. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292459/
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