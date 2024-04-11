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В Бишкеке пропал 14-летний Ислам. Его ищут четвертый день

Милиционеры Бишкека ищут 14-летнего Ислама Мамырканова. Об этом сообщает УВД Свердловского района столицы.

По его данным, 9 апреля с заявлением в милицию обратилась мать ребенка.

«Ислам Мамырканов, 2010 года рождения, 8 апреля вышел из дома в микрорайоне «Аламедин-1» и не вернулся. Местонахождение мальчика неизвестно», — говорится в сообщении.

УВД Свердловского района Бишкека
Фото УВД Свердловского района Бишкека. Пропавший Ислам Мамырканов

Приметы: рост 150-160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные короткие.

Одет: белая рубашка, черные джинсы, черная спортивная обувь, кофта с капюшоном темно-синего цвета с надписью на груди USPA.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Ислама Мамырканова, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0704103102, 0557119410, 0702967080, 0312432815 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291254/
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