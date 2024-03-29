13:46
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Происшествия

Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке

В Джалал-Абадской области местные жители отравились на ифтаре, 12 человек обратились в областную больницу. Из них 10 человек отправили на амбулаторном лечение, двоих госпитализировали. Об этом 24.kg сообщили в Джалал-Абадской областной больнице.

По данным врачей, жители из разных районов области собрались на ифтар в зоне отдыха в селе Саты Сузакского района.

«Заказали еду, в том числе жареную рыбу. На следующий день обратились в больницу. 10 из них отпустили после осмотра. Двоих оставили в больнице, но через два дня их выписали», — сообщили из облбольницы.

Центр профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора сообщил, что с 26 марта работу заведения временно приостановили, владелец оштрафован на 23 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290232/
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое отравление произошло в точке фастфуда «Вок лагман» в Бишкеке
Массовое отравление в Бишкеке. Закрыты 22 точки быстрого питания
Массовое отравление шаурмой. Бизнес проверяет Ветеринарная служба
Массовое отравление шаурмой. В Бишкеке закрыли еще девять точек фастфуда
Массовое отравление в Бишкеке. Почему точки общепита не проверяют заранее
Массовое отравление. Госсанэпиднадзор закрыл в Бишкеке 10 точек фастфуда
Массовое отравление шаурмой. Число пострадавших превысило 70 человек
Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших выросло до 43 человек
После массового отравления в Бишкеке проверят все точки фастфуда
Массовое отравление в точках фастфуда в Бишкеке. Причиной стала шаурма
Популярные новости
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в&nbsp;выводе $1,5 миллиона Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в выводе $1,5 миллиона
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Стали известны подробности о&nbsp;подозреваемых Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Райымбек Матраимов экстрадирован в&nbsp;Бишкек Райымбек Матраимов экстрадирован в Бишкек
Бизнес
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
29 марта, пятница
13:45
Делегация Кыргызстана посетила мемориал погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле» Делегация Кыргызстана посетила мемориал погибшим в тера...
13:39
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
13:30
Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке
13:20
Баткенский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК
13:00
Кара-Суйский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК