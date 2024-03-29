Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке

В Джалал-Абадской области местные жители отравились на ифтаре, 12 человек обратились в областную больницу. Из них 10 человек отправили на амбулаторном лечение, двоих госпитализировали. Об этом 24.kg сообщили в Джалал-Абадской областной больнице.

По данным врачей, жители из разных районов области собрались на ифтар в зоне отдыха в селе Саты Сузакского района.

«Заказали еду, в том числе жареную рыбу. На следующий день обратились в больницу. 10 из них отпустили после осмотра. Двоих оставили в больнице, но через два дня их выписали», — сообщили из облбольницы.

Центр профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора сообщил, что с 26 марта работу заведения временно приостановили, владелец оштрафован на 23 тысячи сомов.