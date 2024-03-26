В Балыкчи задержана мошенница. Продавала позолоченную медь под видом золота

Задержана гражданка Узбекистана за продажу позолоченной меди под видом золотых украшений. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в октябре 2023 года в ОВД Балыкчи обратилась 34-летняя местная жительница. В своем заявлении она указала, что на городском рынке «Кербен» женщина азиатской национальности предложила несколько золотых украшений, оценив их в 130 тысяч сомов. Оплатив женщине 62 тысячи, она с покупкой пошла домой за остальными деньгами. По возвращении на рынок обнаружила, что женщина ушла в неизвестном направлении, а при проверке золотые украшения оказались позолоченной медью.

Факт зарегистрировали в ЕРП ОВД Балыкчи. Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области

Оперативники установили личность женщины. Ею оказалась 45-летняя гражданка Узбекистана К.С., которая успела покинуть Кыргызстан. Ее объявили в межгосударственный розыск.

Недавно подозреваемую задержали в Оренбургской области России и этапировали в КР.

В настоящее время Городским судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде ареста на период следственных действий.