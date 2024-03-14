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Теневая экономика в Джалал-Абадской области. Данные ГКНБ и ГНС расходятся

В целях определения масштабов теневой экономики проведен мониторинг количества действующих субъектов предпринимательства в Джалал-Абадской области. Установлена существенная разница с официальными данными Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в области официально зарегистрировано и осуществляют экономическую деятельность 7 тысяч 77 субъектов предпринимательства (торговые центры, магазины, гостиницы, кафе, столовые, парикмахерские, СТО и другие). Однако проведенный физический подсчет показал, что в регионе функционирует 10 тысяч 132 субъекта предпринимательства, что больше данных ГНС на 3 тысячи 55, или на 30,1 процента.

«По инициативе ГКНБ в целях вывода предпринимателей из теневой экономики создана комиссия с привлечением профильных государственных органов, в числе которых Налоговая служба, санэпидемстанция, архитектура, водо- и энергообеспечивающие организации», — говорится в сообщении.

Мероприятия направлены для последующей легализации и приведения в соответствие их деятельности с действующим законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289022/
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