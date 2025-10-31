Нет теневой экономике. Президент подписал изменения в сфере налогообложения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения.

Отмечается, что документ принят в целях совершенствования налогового законодательства, упрощения процедур налогового администрирования, а также создания условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой экономики.

В частности, теперь контроль за соблюдением требований налогового законодательства субъектами, работающими на территории базаров и мини-рынков, будет осуществлять их администрация в порядке, определенном кабинетом министров.

От уплаты подоходного налога освободят при реализации шерсти, шкур и аккумуляторов, бывших в употреблении.

Также не облагаются подоходным налогом доходы, получаемые наемными работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере футбола, в рамках трудовых отношений, включая заработную плату, премии, надбавки, вознаграждения, компенсации, материальную помощь, а также иные выплаты стимулирующего и/или компенсирующего характера.

Оплата труда в безналичной форме теперь производится не только юридическими лицами, но и индивидуальными предпринимателями.