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Происшествия

В Бишкеке милиционеры не дали мужчине совершить суицид

Милиционеры Бишкека предотвратили попытку суицида. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, милиционер 3-й роты полка ППСМ в своем рапорте написал, что во время патруля в Ботаническом саду имени Энвера Гареева был замечен мужчина.

«Подойдя ближе блюстители порядка увидели человека, который пытался надеть на шею петлю из металлической проволоки. Милиционеры вступили в диалог с мужчиной и уговорили его спуститься на землю. Установлена личность мужчины, им оказался житель столицы Ж.Э., 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

Сотрудники милиции доставили мужчину в отделение для выяснения всех обстоятельств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288811/
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