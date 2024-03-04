Запрещенное вещество, спрятав в сметане, пытались пронести в колонию № 1

Сотрудники колонии в селе Молдовановка Чуйской области пресекли попытку незаконной передачи запрещенных предметов осужденным. Об этом сообщила Служба исполнения наказаний.

В ходе досмотра продуктов питания, передаваемых осужденному, в запечатанных пластиковых упаковках из-под сметаны обнаружили два брикета, обмотанных полиэтиленом. Внутри них находилось вещество со специфическим запахом, предположительно смола каннабиса (гашиш). Вес изъятого — 38 граммов.

Собранные материалы и двое граждан, передававших посылку, переданы в Аламединское ОВД для дальнейшего расследования.

«Передача либо попытка передачи любым способом запрещенных законом предметов осужденным и обвиняемым, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, влечет за собой привлечение к уголовной и иным видам ответственности», — напомнили в СИН.