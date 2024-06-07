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Проносили телефоны и продавали осужденным. Прокуратура возбудила дела

Возбуждены уголовные дела по фактам проноса и продажи мобильных телефонов осужденным в некоторых тюрьмах Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В исправительных учреждениях № 1 и 25 провели проверки и было установлено, что сотрудник учреждения № 1 О.уулу М., злоупотребляя должностным положением, за деньги от осужденного попытался пронести пять мобильных телефонов.

Сотрудник учреждения № 25 Т.К., используя служебное положение, продал свой телефон подследственному.

По данным фактам прокуратура возбудила уголовные дела по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Их направили для дальнейших разбирательств в следственное управление Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296112/
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