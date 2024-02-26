В Бишкеке задержан подозреваемый в организации притона по оказанию интим-услуг

В Бишкеке задержали подозреваемого в содействии проституции и разврату. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.
По ее данным, 25 февраля в ходе профилактических мероприятий под наименованием «Притон-Бабочка» сотрудники милиции выявили девушек, которые оказывали интимные услуги за деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье 160 «Содействие проституции и разврату» УК КР.
Установлен и задержан гражданин Н.Р., 1986 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Расследование уголовного дела продолжается.