Не менее 100 человек погибли в результате ударов Израиля по Рафаху

В результате израильских авиаударов по Рафаху, на юге сектора Газа, погибли по меньшей мере 100 жителей анклава, более 230 получили ранения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, Израиль нанес более 50 авиаударов по Рафаху. Некоторые СМИ уточняют со ссылкой на ХАМАС, что удары нанесли по 14 домам и 3 мечетям в разных частях Рафаха.

Палестинские СМИ в свою очередь заявили, что израильские военные нанесли удар по мечети аль-Худа в лагере Ибна в Рафахе и мечети аль-Рахма, где укрывалось большое число перемещенных жителей Газы.

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Ранее армия обороны Израиля сообщила, что рано утром в понедельник нанесла несколько ударов по району Аш-Шабура в центре Рафаха.

ЦАХАЛ также заявил, что в ходе совместной операции военных, израильского управления по безопасности (ISA) и полиции Израиля в Рафахе ночью спасены два заложника — Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет), похищенные ХАМАС 7 октября прошлого года из кибуца Нир-Ицхак.

«Они оба в хорошем состоянии и переведены на медицинское обследование», — говорится в сообщении.