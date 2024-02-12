Не менее 100 человек погибли в результате ударов Израиля по Рафаху

В результате израильских авиаударов по Рафаху, на юге сектора Газа, погибли по меньшей мере 100 жителей анклава, более 230 получили ранения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
По данным телеканала, Израиль нанес более 50 авиаударов по Рафаху. Некоторые СМИ уточняют со ссылкой на ХАМАС, что удары нанесли по 14 домам и 3 мечетям в разных частях Рафаха.
Палестинские СМИ в свою очередь заявили, что израильские военные нанесли удар по мечети аль-Худа в лагере Ибна в Рафахе и мечети аль-Рахма, где укрывалось большое число перемещенных жителей Газы.
Ранее армия обороны Израиля сообщила, что рано утром в понедельник нанесла несколько ударов по району Аш-Шабура в центре Рафаха.
ЦАХАЛ также заявил, что в ходе совместной операции военных, израильского управления по безопасности (ISA) и полиции Израиля в Рафахе ночью спасены два заложника — Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет), похищенные ХАМАС 7 октября прошлого года из кибуца Нир-Ицхак.
«Они оба в хорошем состоянии и переведены на медицинское обследование», — говорится в сообщении.
-
Израиль 7 октября 2023-го подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
-
В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.
-
В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа и объявила о полной блокаде сектора Газа — остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
-
В конце октября прошлого года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.
-
Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947-м определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.