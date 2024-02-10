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Происшествия

В Кара-Балте нашли расчлененное тело. Задержан подозреваемый

В Кара-Балте обнаружено расчлененное тело мужины, подозреваемый задержан. Об этом сообщила пресс-служба Чуйского ГУВД.

По ее данным, 9 февраля в 19.55 в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение, что на улице Фрунзе с северной стороны железной дороги за гаражами обнаружен труп с признаками насильственной смерти.

Факт зарегистрирован в ОВД Жайылского района, начата доследственная проверка.

На месте происшествия сотрудники отдела внутренних дел обнаружили части тела и одежду.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлена личность погибшего. Им оказался житель Жайылского района 1977 года рождения. Также установлена и личность подозреваемого — ранее привлеченный к уголовной ответственности житель Жайылского района 1989 года рождения. Его задержали и доставили в ОВД района.

«В рамках следственных действий установлено, что 2 января мужчины вместе распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой один скончался. Подозреваемый 4 января расчленил тело и выбросил за бесхозными гаражами. Погибший с 4 января в ОВД Жайылского района числился как без вести пропавший. Следствие продолжается», — сказали в ГУВД Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286427/
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