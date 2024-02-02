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Происшествия

В Кыргызстане ожидается сход снежных лавин

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. Ведомство ожидает сход снежных лавин.

По данным Гидрометцентра, со 2 по 4 февраля 2024 года в горных районах Кыргызстана и на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель, в ущелье Чычкан ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололед.

«В связи с резкими изменениями погоды МЧС рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость. Необходимо заменить летние шины на зимние, взять в дальнюю дорогу лекарства, еду, воду, лопату и цепи противоскольжения. При проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В случае аварии звонить по номеру 112. Звонок бесплатный. Доступен круглосуточно», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285773/
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