Землевладельцы митингуют. Хотят строить многоэтажки в Аламединском районе

Землевладельцы контура № 172, который находится на пересечении улиц Ахунбаева и Достоевского, просят трансформировать пустое поле площадью 54,9 гектара. Об этом 24.kg сообщил один из владельцев участка Эрик Усубалиев.
По его словам, владельцы указанных участков сегодня вышли на митинг и встретились с акимом Аламединского района Мурадином Тентишевым.
Собравшиеся просят изменить категорию земли сельскохозяйственного назначения и разрешить строить многоэтажные дома.
Участники митинга отметили, что ждут перевода из категории сельхозземли более 20 лет.