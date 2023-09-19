Землевладельцы митингуют. Хотят строить многоэтажки в Аламединском районе

Землевладельцы контура № 172, который находится на пересечении улиц Ахунбаева и Достоевского, просят трансформировать пустое поле площадью 54,9 гектара. Об этом 24.kg сообщил один из владельцев участка Эрик Усубалиев.

По его словам, владельцы указанных участков сегодня вышли на митинг и встретились с акимом Аламединского района Мурадином Тентишевым.

Собравшиеся просят изменить категорию земли сельскохозяйственного назначения и разрешить строить многоэтажные дома.

«Земли контура № 172 выше Ахунбаева застроили частными домами. Мы, владельцы пустых полей, которые находятся ниже, просим, чтобы наши земли трансформировали под строительство многоэтажных домов», — сказал Эрик Усубалиев.

Участники митинга отметили, что ждут перевода из категории сельхозземли более 20 лет.