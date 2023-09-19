Требовал импичмента президента. Эмиля Бекиева осудили на шесть лет

Первомайский районный суд Бишкека приговорил активиста Эмиля Бекиева к шести годам лишения свободы за призывы к захвату власти, массовым беспорядкам и возбуждение национальной розни. Горсуд оставил решение без изменения. Об этом говорится на сайте судебных актов и судебных дел.

По версии обвинения, подсудимый писал в Facebook о том, что «нужно привести чистых людей во власть», критиковал чиновников и призывал выйти на митинги.

В материалах дела говорится, что примерно с января 2022 года на странице соцсети «Эмил Бекиев» систематически размещались провокационные видеообращения и публикации, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Кыргызской Республике, возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, с призывами к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам.

Рассмотрев дело, районный суд признал виновным Эмиля Бекиева в совершении преступлений, предусмотренных статьями 327 «Публичные призывы к насильственному захвату власти», 278 «Массовые беспорядки» и 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Обвиняемому определено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.