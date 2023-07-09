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Происшествия

Кыргызстанец избил дрессировщика Московского цирка и сбежал. Его ищут

Кыргызстанец избил дрессировщика Большого Московского цирка и сбежал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор цирка Эдгард Запашный и опубликовал фото предполагаемого подозреваемого.

По данным Telegram-канала 112, стало известно имя сотрудника охранного предприятия, который, вероятно, нанес роковой удар дрессировщику Большого Московского цирка Игорю Корчагину, — это 20-летний уроженец Кыргызстана Самандар Исмаилов. Инцидент произошел в Перми, где труппа находилась на гастролях.

Эдгард Запашный также сообщил, что он объявлен в розыск по делу об избиении циркача. Фото и установочные данные подозреваемого также появились в базе федерального розыска МВД.

Замглавы Министерства территориальной безопасности Пермского края Альбер Марданов подтвердил, что по делу о нападении на циркачей разыскивается Самандар Исмаилов. Он добавил, что розыск ведется совместно с иностранными ведомствами.

Самандар Исмаилов родился в КР и жил в Перми. Известно, что в 18 лет ему было присвоено звание кандидата в мастера спорта по самбо. Как пишут СМИ, серьезных проблем с законом у него никогда не было: лишь мелкие штрафы за нарушение Правил дорожного движения, а также иск от Пермского агропромышленного техникума — суз взыскивал с мигранта компенсацию за ремонт машины после ДТП.

Самандар Исмаилов работал в Перми в частном охранном предприятии. Сотрудники ЧОП, среди которых был и Исмаилов, приехали в гостиницу, где расположилась труппа цирка, по вызову. Они начали проверку документов, возник конфликт.

В России кыргызстанцу грозит до восьми лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269949/
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