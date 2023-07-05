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Сюжет: Семейное насилие

На Иссык-Куле мужчина до смерти избил супругу. Суд освободил его из-под стражи

Иссык-Кульский районный суд приговорил обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью всего к двум годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

По его словам, подсудимый до смерти избил свою супругу на почве ревности.

«Женщина скончалась в больнице на следующий день. Судья Нургазы Дыйканов переквалифицировал преступление на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта» УК КР и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года. Он был освобожден в зале суда. Это преступление почти ничем не отличается от убийства. Для возникновения аффекта требуются специальные основания. Например, насилие или оскорбление со стороны потерпевшего, но таких доказательств в деле нет. В материалах дела есть доказательства, что обвиняемый был пьян в момент совершения преступления, не вызвал своевременно скорую помощь и милицию. Эти доказательства судом не учтены. У суда не было оснований для переквалификации действий обвиняемого», — сказал Кайсын Абакиров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269604/
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