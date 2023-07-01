В Бишкеке парень избил до смерти хозяйку квартиры. Его осудили на 15 лет тюрьмы

Ленинский районный суд приговорил 22-летнего Ы.Ы. к 15 годам лишения свободы за убийство хозяйки квартиры, которую он снимал. Об этом сообщается в приговоре Бишкекского городского суда.

Уточняется, что Ы.Ы. снимал квартиру в Бишкеке. Владелица недвижимости жила в соседней комнате с супругом.

«Квартирант вместе с мужем хозяйки распивали спиртные напитки. Когда женщина к ним подошла, между последней и Ы.Ы. произошла ссора. Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз ударил кулаком по лицу женщины. От полученных тяжких ударов Е.П. упала на пол и потеряла сознание. Она скончалась в машине скорой помощи», — указывается в приговоре суда.

В документе сообщается, что, не согласившись с приговором, обвиняемый обжаловал его во второй инстанции. Адвокат просила учесть возраст ее подзащитного, а также то, что он ранее не был судим.

Бишкекский горсуд частично удовлетворил апелляционную жалобу юриста — один день содержания в СИЗО засчитан ему за два. В остальной части приговор оставлен без изменений.