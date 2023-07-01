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Побег казахстанского генерала. Пять фигурантов дела приговорены к штрафу

Пять фигурантов уголовного дела по факту побега казахстанского генерала Серика Кудебаева осуждены. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ранее все обвиняемые подписали соглашение о признании вины.

«Известно, что четыре фигуранта дела — гражданские лица, еще одна — бывшая сотрудница Погранслужбы ГКНБ. Дело вела Военная прокуратура республики. После окончания расследования материалы были переданы в суд. По предварительным данным, все фигуранты приговорены к штрафу в 350 тысяч сомов», —проинформировали редакцию.

Напомним, Серика Кудебаева обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, во время январских событий прошлого года полицейский начальник распустил личный состав и оставил здание Департамента полиции, тем самым предоставив нападающим свободный доступ для завладения боевым оружием и боеприпасами. Казахстан и Кыргызстан возбудили уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы бывшим начальником полиции Алматинской области РК Сериком Кудебаевым.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269385/
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