В Кара-Куле незаконно приватизировали квартиру. Дело двоих фигурантов прекращено

Следователь ГОВД Кара-Куля прекратил уголовное дело в отношении организаторов незаконной приватизации квартиры. Об этом 24.kg сообщил адвокат Рустам Исаев.

По его словам, потерпевших вызывали на следственные действия из России. Однако, как выяснилось, следователь прекратил уголовное дело еще 30 апреля.

«Но об этом мы узнали только вчера. Следствие умышленно прекратило уголовное дело в отношении двух из четырех обвиняемых, не дав их действиям юридической оценки. Отмечу, что одна из организаторов преступления является бывшей сотрудницей ОВД Кара-Куля. Ранее милиция возбудила другое уголовное дело по факту самоуправства. Потерпевшими проходят мои подзащитные. Однако и здесь никого не привлекли к ответственности», — сказал Рустам Исаев.

Напомним, ранее Рустам Исаев сообщал, что в 2015 году государственный нотариус Кара-Куля незаконно переоформила квартиру его доверителя на третье лицо. Со слов адвоката, юрист не имела права переоформлять недвижимость без согласия других собственников. Зная об этом, в 2018-м нотариус с помощью юриста филиала ОАО «Электрические станции» подделала справку о приватизации квартиры. В ней юридической группой каскада ГЭС указана дата от 2015 года. Однако эта группа создана в 2018-м. Потерпевшие, живя в России, сдавали квартиру женщине по имени М. Последняя обратилась к государственному нотариусу с тем, чтобы недвижимость переоформили на нее. О преступлении хозяева узнали только в 2021 году.