В Самарской области в ДТП погибли шесть человек, среди жертв есть граждане КР

Шесть человек погибли, еще восемь пострадали в результате аварии в Самарской области России. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

По информации МВД Самарской области, инцидент произошел 27 июня 2023 примерно в 1.30 на 110-м километре автодороги А-300. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.

Фото пресс-службы МВД по Самарской области РФ

«На месте ДТП погибло шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, все погибшие и пострадавшие в ДТП на самарской трассе, предварительно, иностранцы — граждане Кыргызстана и Узбекистана.

«По предварительной информации, авария произошла из-за выезда легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина КР на полосу встречного движения. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и четыре пассажира получили смертельные травмы. Один пассажир минивэна Honda также скончался на месте происшествия. Еще восьмерым — одному водителю и семи пассажирам в данный момент оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.