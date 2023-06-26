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Происшествия

Пять кыргызстанцев пострадали в результате массовой драки в России

Под Иркутском 300 человек устроили массовую драку. Вахтовики из Таджикистана и Кыргызстана не поделили места в очереди в столовую. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (расположено на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. — Прим. 24.kg). Ссора началась из-за того, что кто-то попытался без очереди пройти в столовую.

Самыми активными в драке были девять человек с обеих сторон. Они отправились в медпункт с травмами различной степени тяжести:

А.Маматов, 31 год: рубленые раны головы;
Ф.Чоршанбиев, 44 года: черепно-мозговая травма, СГМ;
М.Нормуратов: рубленые раны головы;
А.Алмазбеков: рвано-ушибленная рана брюшной полости;
А.Билалов: черепно-мозговая травма, СГМ;
Б.Сайдалиев: множественные ушибы головы;
Б.Атырбеков: множественные ушибы головы;
Д.Сафаров: множественные ушибы головы;
М.Искандарм: множественные ушибы головы.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268978/
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