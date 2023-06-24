Ситуация с ЧВК «Вагнер». Как выглядят улицы в Ростове-на-Дону сегодня утром

Ситуация в некоторых регионах России напряженная. Сегодня утром центр города Ростова-на-Дону заняли вооруженные люди, по всей видимости подчиняющиеся основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Режим контртеррористической операции также введен в Воронежской области.

Telegram-канал Fighterbomber уточняет информацию про три российских вертолета, которые, по утверждению Пригожина, были сбиты его бойцами: сбиты два Ми-8МТПР, вертолеты РЭБ. Парой летели. Экипажи живы. Так же был сбит Ми-35. Экипаж жив.

В Ростове-на-Дону повсюду военная техника. На улицах много вооруженных военных людей.

«Движение по трассе М-4 «Дон» в регионе закрыто с 464-го по 777-й километр», — проинформировал губернатор Воронежский области Александр Гусев.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тысяч человек идут «разбираться». Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты города.

Минобороны назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК.

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

Видеообращения к ЧВК «Вагнер» записали генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев. Суровикин попросил остановиться и не «играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», а Алексеев назвал действия Пригожина «ударом в спину стране и президенту». Позднее Пригожин заявил, что его бойцы «пересекли во всех местах государственные границы» и «входят в Ростов».

В ряде российских регионов вводят ограничения, в частности в Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта из-за передвижения военной техники, там образовались пробки.