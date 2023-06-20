Убийство близ Токмака. Заступившегося за сестру мужчину приговорили к трем годам

Мужчину, заступившегося за свою сестру и убившего ее обидчика, приговорили к трем годам лишения свободы. Такое решение принял Чуйский районный суд.

Суд признал его виновным в убийстве в состоянии аффекта. Осужденный будет отбывать свой срок в колонии общего режима.

Напомним, об убийстве, произошедшем вблизи Токмака на 69-м километре автодороги Бишкек — Торугарт, стало известно из сообщения пресс-службы ГУВД Чуйской области.

На одной из остановок города водитель подобрал 33-летнюю попутчицу. По пути он свернул с дороги и начал приставать к девушке. Ей удалось выйти из машины, позвонить брату и рассказать о случившемся. Приехавший на место мужчина выстрелил в обидчика из травматического пистолета, тот скончался до приезда врачей.