За коррупцию задержаны замминистра энергетики и директор ГП «Кыргызкомур»

За коррупцию задержаны высокопоставленные чиновники из сферы энергетики. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Задержание проведено в рамках уголовное дела, возбужденного в отношении должностных лиц Министерства энергетики, подведомственных ему ГП «Кыргызкомур», филиалов «Иссык-кульское пароходство» и погрузочно-разгрузочного пункта в Балыкчи, по факту многомиллионных хищений угля, предназначенного для ТЭЦ столицы.

«Следствием установлено, что членами «угольной мафии», в которой состояли высокопоставленные сотрудники министерства и подведомственных ему учреждений, с 2021 по 2023 год во время перевозки угля от месторождения Кара-Кече до города Балыкчи на большегрузных автомобилях и из города Балыкчи до ТЭЦ Бишкека по железной дороге было похищено не менее 15 тысяч 960,81 тонны угля, на сумму более 40 миллионов сомов.

За причастность к коррупционным преступлениям, создающим угрозу срыва работы столичной ТЭЦ и наносящим существенный ущерб государственному бюджету, органами ГКНБ 18 июня были задержаны заместитель министра энергетики М.Ж., а также коммерческий директор ГП «Кыргызкомур» А.С.», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.