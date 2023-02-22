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Происшествия

В Бишкеке задержаны подозреваемые в вымогательстве

В Бишкеке задержали подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию обратился 39-летний гражданин, попросивший принять меры в отношении неизвестных лиц. Они вымогали у него деньги.

«Со слов заявителя, неизвестные называли себя представителями криминального мира, избили его и вымогали $4 тысячи. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» УК КР. При получении 25 тысяч сомов задержаны двое подозреваемых. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/259131/
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