Гибель Игоря Якунина. Расследование в отношении администрации детдома затягивают

Расследование уголовного дела в отношении директора Военно-Антоновского детского дома по факту гибели Игоря Якунина продолжают искусственно затягивать. Об этом 24.kg сообщил бывший наставник мальчика Петр Абраменко.

«Решением прокуратуры Чуйской области уголовное дело в отношении директора Военно-Антоновского детского дома по статье «Халатность» было отозвано из следственной службы ГУВД Чуйской области и передано в ОВД Аламединского района. Напомню, что наш адвокат Кубанычбек Туманов выразил недоверие всей следственной службе и просил передать расследование в Главную следственную службу МВД. Однако ему было отказано. Изначально отвод был заявлен по причине того, что следователь не смог определить должностное лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, дважды пытаясь закрыть уголовное дело, в итоге приостановив расследование. Его действия были оспорены в Свердловском районном суде», — сказал он.

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Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня 2021 года. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. Факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы. Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата.

Спустя время о случившемся забыли. Как выяснилось, до суда дошло только одно уголовное дело в отношении воспитанника, избившего Игоря, по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и «Хулиганство» УК КР. Дело в отношении администрации Военно-Антоновского детского дома по статье «Халатность» прекратили. В интервью 24.kg Петр Абраменко рассказал о допущенных нарушениях, затянувшемся судебном процессе и опасениях, что дело и вовсе могут спустить на тормозах. Свердловский районный суд Бишкека признал незаконным и необоснованным прекращение уголовного дела.