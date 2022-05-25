Ученица вышла в окно. Видео инцидента в школе в Фергане опубликовали в Сети

В Фергане (Узбекистан) восьмиклассница выпрыгнула из окна после ссоры с учителем. Об этом сообщают узбекские СМИ.

По их данным, инцидент произошел 23 мая в школе № 22 Куштепинского района. Ученица восьмого класса захотела отнести ключ домой во время занятий, спросила на это разрешение у учителя. Преподаватель попросила школьницу дождаться конца урока, до которого оставалось пять минут.

Девочка не послушалась и выпрыгнула из окна. Преподаватель вышла на улицу, вернула ученицу обратно в класс и отругала. Но девочка во второй раз выпрыгнула из окна.

Школьница не получила телесных повреждений, инцидент взят на контроль областным управлением народного образования.