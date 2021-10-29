Жители жилмассива «Ак-Ордо» вышли на митинг к Дому правительства

В Бишкеке около здания Дома правительства проходит митинг жителей жилмассива «Ак-Ордо».

По словам участницы акции протеста Замиры Нуркуловой, местные жители получили участки в Сокулукском районе в 2007 году по решению Новопавловского айыл окмоту.

«В 2018 году общественный фонд «Акыйкат айым» под руководством Дарики Абдыкадыровой подает иск в суд о признании незаконным выделение участков местным жителям. Сейчас идут суды. Несмотря на то что еще не вынесено решение, она вместе с активистом Бакаем Кашкарбаевым сносит наши фундаменты и ворота. У нас у всех есть государственные акты, техпаспорта и красные книги. Они угрожают жизни и здоровью людей. Милиция и айыл окмоту никак не реагируют», — сказала Замира Нуркулова.

К митингующим вышел заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. Он попросил разойтись участников акции протеста.

«Я сейчас позвоню министру внутренних дел и сообщу о проблеме в Сокулукском районе. Будь то общественный фонд или еще кто-то, у них нет права беспокоить жителей. Законно получены эти земельные участки или нет, должна вынести решение прокуратура», — сказал Эдиль Байсалов.

Адвокат Атабек Калматов объяснил, что общественный фонд «Акыйкат айым» оспаривает право собственности на ранее выделенные земельные участки.

«Участки были выделены на основании постановления Новопавловского айыл окмоту за решением 441. Основным доводом фонда в суде является то, что оригинал решения отсутствует. Мы не знаем, как пропал документ, но фонд подал иск в суд о признании госактов на земельные участки недействительными. Мы неоднократно обращались к акиму, губернатору с просьбой восстановить решение, но за два месяца никакой реакции со стороны госорганов нет», — сказал Атабек Калматов.