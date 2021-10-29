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В Бишкеке очередной митинг против Асыл Талиповой. Требуют встречи с президентом

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг против подозреваемой в мошенничестве Асыл Талиповой.

Участники акции протеста требуют встречи с президентом Садыром Жапаровым.

По словам сестры задержанного начальника УВД Октябрьского района Уланбека Аалиева, митингующие требуют изменить меру пресечения в отношении полковника милиции. Вторым требованием протестующих является задержание Асыл Талиповой.

«У Гульзат Мамытбек ущерб $110 тысяч, а у Асыл Талиповой около $2 миллионов в общей сложности. Но почему-то ее не задерживают. Восемь пострадавших от Асыл Талиповой сейчас сидят в СИЗО ГКНБ. От задержанных по этому делу требуют дать показания на Уланбека Аалиева. Следственной службой МВД руководит некий Азамат Джумабаев, он является покровителем Асыл Талиповой. Мы хотим, чтобы президент взял это дело под контроль», — сказала Гулзат Аалиева.

Другой участник акции протеста Болот Бектенов заявил, что митингующие просят Генпрокуратуру направить дело в отношении Асыл Талиповой в ГКНБ, поскольку следственной службе МВД они не доверяют.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212071/
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