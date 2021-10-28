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Грабежи в Новопавловке. Подозреваемых водворили в СИЗО на два месяца

Подозреваемых в грабежах в Новопавловке водворили в СИЗО на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

Отмечается, что Сокулукский районный суд взял под стражу троих подозреваемых до 24 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Чуйской области задержали подозреваемых в грабежах. Жительница Новопавловки рассказала, что 5 октября у ее сына на улице неизвестные парни выхватили смартфон и сбежали. Позже выяснилось, что они причастны к другим аналогичным преступлениям в Сокулукском районе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211981/
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