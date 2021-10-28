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У здания ГКНБ опять митинг. Требуют ареста подозреваемой в мошенничестве

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит митинг против Асыл Талиповой, подозреваемой в мошенничестве.

Около 20 человек требуют задержать ее. На плакатах акции протеста написано «Асыл Талипову задержать», «Надежда на Камчыбека Ташиева». По данным митингующих, женщина обманула 25 человек на сумму $344 тысячи.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211906/
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