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Происшествия

Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры

С мужчиной, пытающимся спрыгнуть с многоэтажки в Бишкеке, до сих пор идут переговоры. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

По его данным, информация о том, что мужчина по имени М. пытается спрыгнуть с последнего этажа строящегося здания на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова, поступила в 12.39. На место выехали следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции и руководство УВД Октябрьского района. Все обстоятельства выясняют.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Мужчина пытается покончить с собой

На месте также находятся пять сотрудников Бишкекской службы спасения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211845/
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