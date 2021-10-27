Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры

С мужчиной, пытающимся спрыгнуть с многоэтажки в Бишкеке, до сих пор идут переговоры. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

По его данным, информация о том, что мужчина по имени М. пытается спрыгнуть с последнего этажа строящегося здания на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова, поступила в 12.39. На место выехали следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции и руководство УВД Октябрьского района. Все обстоятельства выясняют.

Фото из соцсетей. Мужчина пытается покончить с собой

На месте также находятся пять сотрудников Бишкекской службы спасения.