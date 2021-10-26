Кыргызстанка пропала в Ираке. В Минздраве этой страны сообщили о ее смерти

В Министерстве здравоохранения Ирака сообщили о смерти гражданки Кыргызстана, работающей в Багдаде. Об этом сообщили в МИД.

По их данным, ранее в посольство КР в Кувейте поступила информация, что гражданка С.М. скончалась. В оперативном порядке проведены переговоры с иракской стороной с просьбой подтвердить или опровергнуть факт смерти женщины.

Иракская сторона 24 октября заявила, что, согласно устной информации, полученной из Министерства здравоохранения Ирака, гражданка С.М. предположительно умерла, ее тело находится в морге Багдада.

Ожидается официальная информация по инциденту из МИД Ирака.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана отметили, что взаимодействуют с родственниками скончавшейся. Вопрос находится на постоянном контроле ведомства.

Напомним, ранее в редакцию 24.kg обратилась Катерина Алферова, сестра 44-летней Светланы Миних — бишкекчанки, уехавшей на заработки в Ирак. Родственница просила помочь в поиске сестры.