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Массовое отравление в «Империи пиццы». Минздрав сообщает о 179 пострадавших

Число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из «Империи пиццы» увеличилось до 179 человек. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, 18 из пострадавших — дети. «Стационарную помощь получают 50 пострадавших. В Железнодорожной больнице находится 13 человек, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи — 12, в Национальном госпитале — 24, в Центре общеврачебной практики Иссык-Аты — 1», — отметили в ведомстве.

Состояние врачами оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Сейчас все точки сети кафе закрыты на период эпидрасследования. Ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211642/
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