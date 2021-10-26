Отравление в «Империи пиццы». Материалы переданы в прокуратуру

Это не первый случай отравления в сети «Империи пиццы». Об этом на брифинге сообщила санитарный врач Центра госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова.

По ее данным, примерно неделю назад в Железнодорожную больницу обратились два человека, после того как ели суши и роллы в одном из филиалов.

«У них была легкая форма, им оказали первую помощь, лечились амбулаторно. Через несколько дней зафиксировали второй случай», — отметила она.

Она добавила, что сейчас все точки сети кафе временно закрыты до выяснения причин и получения результатов анализов. Составлено пять протоколов на разные суммы. Кроме того, информация передана в УВД и прокуратуру Бишкека.

Напомним, число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из «Империи пиццы» увеличилось до 158 человек. В Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.