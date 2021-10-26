12:32
USD 84.79
EUR 98.78
RUB 1.21
Происшествия

Отравление в «Империи пиццы». Материалы переданы в прокуратуру

Это не первый случай отравления в сети «Империи пиццы». Об этом на брифинге сообщила санитарный врач Центра госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова.

По ее данным, примерно неделю назад в Железнодорожную больницу обратились два человека, после того как ели суши и роллы в одном из филиалов.

«У них была легкая форма, им оказали первую помощь, лечились амбулаторно. Через несколько дней зафиксировали второй случай», — отметила она.

Она добавила, что сейчас все точки сети кафе временно закрыты до выяснения причин и получения результатов анализов. Составлено пять протоколов на разные суммы. Кроме того, информация передана в УВД и прокуратуру Бишкека.

Напомним, число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из «Империи пиццы» увеличилось до 158 человек. В Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211639/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Проверка точек общепита. В Минздраве ждут разрешения Минэкономики
Массовое отравление в «Империи пиццы». Минздрав сообщает о 179 пострадавших
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 158 человек
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 118 человек
Мораторий снят. В Кыргызстане проверят все точки общепита
Отравление в «Империи пиццы». Все точки временно закрыты
Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В Сузакском районе произошло массовое отравление
Ботулизм в Кара-Суу. Состояние одного госпитализированного крайне тяжелое
Массовое отравление алкоголем в Аксыйском районе. Стала известна причина
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев В Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев
Случай массового отравления зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Санкт-Петербурге произошла драка с&nbsp;участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы В Санкт-Петербурге произошла драка с участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы
Дело гендиректора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева передали ГКНБ Дело гендиректора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева передали ГКНБ
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
26 октября, вторник
12:26
COVID-19. В России заявили, что большинство тестов могут выявлять штамм AY.4.2 COVID-19. В России заявили, что большинство тестов могу...
12:19
Линия 185 кол-центра мэрии Бишкека временно не работает. Куда звонить
12:00
Помогите вернуть сестру живой или мертвой! Кыргызстанка пропала в Ираке
11:50
Кыргызстану нужны законы о креативной экономике
11:48
В центре Бишкека маршрутка столкнулась с легковым автомобилем