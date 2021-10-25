Гашиш в банке с клеем и мешках с мукой пытались передать в колонию осужденному

В селе Беловодском Московского района осужденному хотели передать гашиш в банке клея «ПВА» и мешках с мукой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний.

24 октября сотрудники учреждения № 16 ГСИН при досмотре передачи для одного из осужденных обнаружили вещества растительного происхождения со специфическим запахом (предположительно гашиш) общим весом 660 граммов, которые были спрятаны внутри пластиковой банки клея «ПВА» и в двух мешках с мукой.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, материалы переданы в ОВД Московского района для дальнейшего расследования.