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В Чуйской области жених на свадьбе стрелял из ружья. Милиция возбудила дело

В социальных сетях появилось видео со свадьбы, где молодой человек стреляет в воздух.

Кадры опубликовал канал Shtraf.kg.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах» Кодекса о проступках КР.

«Выяснилось, что видео было снято в селе Буденновка Иссык-Атинского района. Установлена личность стрелявшего, им оказался 22-летний М.И. Молодой человек пояснил, что огнестрельное оружие принадлежит его отцу. Он выстрелил два раза на свадьбе своего брата. Видео сняли его друзья и выложили у себя на странице в социальных сетях. Все обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что у представителей некоторых народов есть традиция на свадьбе стрелять в воздух из ружья.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211515/
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