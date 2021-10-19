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В Баткенской области пограничники задержали контрабандистов

В Баткенской области пограничники пресекли два факта незаконного провоза контрабандных грузов через государственную границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что в Лейлекском районе пограничники задержали автомашину Hyundai Porter, в которой находились четверо кыргызстанцев в возрасте от 17 до 38 лет. Они пытались незаконно вывезти из Кыргызстана на территорию Таджикистана 3 тонны угля. Задержанные и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

«Днем ранее, 18 октября, в местности Добо Баткенского района пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину Volkswagen под управлением кыргызстанца. В ходе досмотра было обнаружено 3 тонны лимонов. Водитель пытался нелегально провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан. Весь контрабандный товар, нелегально завозимый из соседних республик, подлежит уничтожению, что и было сделано водителем», — сообщили в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210922/
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