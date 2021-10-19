Незаконно ставили на учет мигрантов. Двоих жителей Сочи приговорили к тюрьме

Двоих жителей города Сочи осудили за то, что они незаконно ставили на учет мигрантов, в том числе кыргызстанцев. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, осужденные поставили на учет 119 иностранцев из Кыргызстана, Таджикистана и Украины. Одному из них назначено четыре года колонии, второй — два с половиной года условно.

Подсудимые организовали незаконную деятельность по постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в России. Подсудимый распространял среди мигрантов информацию о возможности фиктивной постановки на учет в домовладении сообщницы.

С мигрантов они собрали 229 тысяч 500 рублей.