Страшное ДТП в Таласской области. Погибли восемь человек

В аварии в Таласской области погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

ДТП произошло накануне примерно в 22.30. 40-летний водитель автомобиля Honda Stеpwgn ехал по трассе Суусамыр — Тараз — Талас с востока на запад. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом DAF, который двигался в западном направлении. На месте аварии погибли водитель и семь пассажиров Honda Stepwgn, в числе которых 12-летний Ч.А.

«По предварительной информации, водитель Honda Stepwgn занимался частным извозом. В этот день, несмотря на ночное время, примерно в 22.00 он набрал пассажиров и выехал из Бишкека. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД Таласского района, начато расследование», — говорится в сообщении.