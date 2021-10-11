В Чуйской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщили в МЧС.

По его данным, 10 октября в 23.35 поступила информация о том, что на улице Водоемной села Петровка Московского района в частном доме вспыхнул пожар.

Для его тушения привлечен один пожарный расчет. Пожарные прибыли на место происшествия в 23.47. В 01.00 огонь полностью потушен.

Фото МЧС. При пожаре погиб мужчина

В результате происшествия сгорел жилой дом площадью 40 квадратных метров и погиб мужчина. Личность погибшего и причина возгорания устанавливаются.