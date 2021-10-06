В Дубае кыргызстанку обвинили в убийстве новорожденного ребенка

Суд Дубая предъявил 28-летней гражданке Кыргызстана обвинение в умышленном убийстве ее новорожденного ребенка. Об этом сообщает сайт «Русские Эмираты».

В материалах дела указывается, что женщина употребляла наркотики во время беременности, а родив девочку, задушила ее подушкой.

«Результаты вскрытия и судебно-медицинской экспертизы показали, что в крови ребенка содержался амфетамин и метамфетамин, а перед смертью он получил переломы черепа и грудной клетки. Подсудимую арестовали после того, как та предприняла попытку избавиться от трупа младенца, которого родила дома. Тело младенца обнаружил сосед кыргызстанки. Он увидел, как женщина выходила из дома с большим мешком для мусора, внутри которого была сумка. Мужчина предложил помочь донести сумку, однако она отказалась, и пакет разорвался. Увидев в ней тело младенца, обратился в полицию. На допросе обвиняемая рассказала, что задушила новорожденную девочку подушкой. Помимо умышленного убийства, суд также предъявил ей обвинение в употреблении наркотиков», — указывается в новости.