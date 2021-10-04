В Бишкеке несовершеннолетний попал в две аварии, убегая от милиции

В селе Кой-Таш задержали водителя Honda, который не подчинился правоохранителям. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, сотрудники УПСМ остановили 17-летнего парня на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Буденного за нарушение ПДД. Однако водитель оказал неповиновение и быстро скрылся. Во время погони нарушитель столкнулся с Volkswagen Passat и продолжал скрываться. Возле ТЦ «Таатан» он также врезался в машину Патрульной милиции.

Несовершеннолетнего парня задержали в селе Кой-Таш Аламединского района. Наложен штраф в 32 тысячи 500 сомов, автомобиль поставили на штрафстоянку.